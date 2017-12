Fraudes au Bac

Les témoignages d’étudiants et de parents ont été formels, le déroulement des examens a été entaché d’irrégularités. Quelle en a été l’importance ? Difficile de répondre en l’absence de données globales officiellement avérées. Il n’en demeure pas moins qu’il y en a eu. A titre d’exemple dans l’Oriental, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) indiquait que 28 cas de fraude ont été enregistrés lors du premier jour de l'examen national du baccalauréat. La majorité de ces cas l’ont été auprès des candidats libres (23), avec l’usage du téléphone portable ou d'autres moyens électroniques, ainsi que de documents et manuscrits non autorisés.

La présence de ce moyen de communication moderne qu’est le GSM a d’ailleurs été au centre d’un drame à Casablanca.

