France: Le déficit commercial à 6 milliards d'euros en février

Le déficit commercial de la France s'est réduit pour le cinquième mois consécutif en février, pour s'établir à 6 milliards d'euros sur les seuls échanges de biens, ont indiqué les Douanes mardi.



En repli de 200 millions d'euros sur un mois, le déficit a baissé grâce à une augmentation de 100 millions d'euros des exportations (qui atteignent au total 50,3 milliards d'euros en février) et un recul de 100 millions des importations (56,3 milliards), précisent les Douanes dans un communiqué.



Le chiffre du déficit de janvier s'est nettement amélioré (+700 millions d'euros, à 6,2 milliards) par rapport à la première estimation publiée en mars, qui avaient alors annoncé une dégradation à 6,9 milliards d'euros, rapporte la MAP.

"Grâce à (ces) cinq mois d'améliorations successives", l'indicateur retrouve "un niveau qu'il n'avait plus connu depuis deux ans", relève-t-on.



Sur un an, le déficit commercial s'est réduit aussi, atteignant 90,9 milliards d'euros entre mars 2023 et février 2024, contre près de 100 milliards à la fin de l'année 2023.



La facture énergétique de la France s'est allégée de 100 millions en février sur un mois, alors que le solde des échanges de biens énergétiques demeure largement déficitaire à 4 milliards d'euros.

Le déficit commercial sur les échanges de biens intermédiaires a aussi baissé de 100 millions d'euros en février, pour s'établir à 1,3 milliard d'euros.

Le solde des biens d'investissement s'est, de son côté, dégradé de 100 millions d'euros, à 3,1 milliards d'euros. Par ailleurs, l'excédent enregistré par l'Hexagone sur les biens de consommation s'est maintenu à 700 millions d'euros.



D'après des données publiées mardi par la Banque de France (BdF), l'excédent du pays sur les échanges de services a augmenté de 900 millions d'euros sur un mois en février, pour s'établir à 4 milliards d'euros.