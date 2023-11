Forum des affaires maroco-libyen: Appel à une série de mesures pour hisser la coopération économique

Les participants au 1er Forum des affaires maroco-libyen, tenu du 1er au 3 novembre à Tanger, ont recommandé une série de mesures pour hisser le niveau de la coopération économique et des échanges commerciaux à celui des relations politiques fraternelles liant les deux pays.



Selon le communiqué final du Forum, organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), en partenariat avec le Conseil des hommes d’affaires libyens, l’intégration économique entre le Maroc et la Libye est devenue une nécessité dictée par un contexte de globalisation des échanges et une concurrence acharnée.



Les participants à ce forum, placé sous le thème "L'investissement, un levier pour le développement et l’intégration économique", ont affirmé que les nouvelles lois régissant l’investissement, ainsi que les modèles de développement adoptés par les deux pays sont des piliers solides pour la coopération économique lors des prochaines étapes.



"La diversité et la dynamique qui caractérisent l’économie des deux pays forment des bases essentielles pour le développement de leurs piliers d’intégration et de coopération", a-t-on relevé, ajoutant que le principe d'ouverture et l’engagement du secteur privé constituent un facteur de rapprochement et de croissance pour parvenir à un développement global et durable.



Pour ce faire, a-t-on poursuivi, les participants des deux côtés ont appelé à favoriser l’échange des visites et des expériences des hommes d’affaires et des délégations officielles, et d'organiser des rencontres scientifiques et économiques qui mettent en avant les piliers fondamentaux rassemblant les peuples des deux pays, ainsi que de tirer profit de leur situation géographique, en vue de renforcer la coopération et l'intégration économique, compte tenu de la position du Maroc en tant que porte d'entrée vers l'Afrique et pont entre le continent africain et l’Europe, et celle de la Libye en tant que porte d'entrée centrale vers le continent africain.



Ils ont, en outre, appelé à surmonter les obstacles pouvant entraver la circulation des capitaux et des investisseurs, en facilitant les procédures de déplacement entre les deux pays, en développant les relations entre les institutions bancaires et en s’ouvrant d’une forme réciproque sur les expériences de part et d'autre.



Les participants ont également plaidé pour l'activation de la ligne maritime entre Tanger et Tripoli et des lignes aériennes, ainsi que les accords bilatéraux signés en marge du forum, qui visent la valorisation des relations économiques et commerciales et la consolidation des liens de confiance entre les acteurs économiques et commerciaux.



Dans la même lignée, le communiqué a souligné l’importance du renforcement et de la promotion des relations économiques maroco-libyennes, en s'appuyant sur l'expertise, les compétences et les expériences accumulées par les ressources humaines des deux parties, appelant les institutions bancaires et financières à renforcer le soutien octroyé aux programmes d'investissement conjoints, en plus de l'organisation de la deuxième édition de ce forum à Tripoli vers la fin de 2024.



Ce forum a été marqué par l’organisation de plusieurs sessions, portant notamment sur les opportunités d’investissement au Maroc et en Libye, le rôle des zones franches et l’accélération économique et le rôle des banques marocaines et libyennes dans le développement économique, ainsi que des visites de terrain au profit des participants au Port Tanger Med et à la zone franche de Tanger.