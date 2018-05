Former l’agir professoral inter-cycle

Le développement des compétences des enseignants constitue une des activités vitales pour la performance qualitative et durable de tout système éducatif. En effet, former les enseignants à s’acquitter de leurs missions pédagogiques, devenues de plus en plus complexes au fil des années, est une source majeure d’avantages compétitifs pour l’école et la société, vu la forte pression qu’exercent le marché de l’emploi et l’économie de l’ouverture à laquelle ont adhéré plusieurs pays dont le Royaume du Maroc. Dans ce contexte et en rapport avec les exigences de la conjoncture économique actuelle et les craintes liées à la dégradation de la qualité du service pédagogique que dispense l’école marocaine, notamment au niveau de l’enseignement de la première langue étrangère, le MENFPESRS s’applique actuellement à suivre les recommandations du plus récent document stratégique de référence éducative à l’horizon 2030. Les concepteurs de ce document intitulé « Vision stratégique de la réforme 2015-2030 » considèrent l’optimisation du modèle pédagogique comme levier incontournable de la mise à niveau du système éducatif.

Partant de là, des inspecteurs pédagogiques de français en partenariat avec la direction provinciale de Ouezzane se sont attachés à s’inscrire dans cette dynamique en tentant de développer des modèles pédagogiques et outils didactiques à même d’optimiser l’agir professoral inter-cycle des enseignants des trois cycles de l’école marocaine (le primaire, le collégial et le qualifiant). L’ambition première des instigateurs de l’initiative est de modéliser le processus pédagogique et didactique qui accompagne le passage des élèves d’un cycle à l’autre. C’est-à-dire, d’apprécier les écarts inter-cycle en pratiques professorales et en contenus qui peuvent malencontreusement infléchir la performance de l’élève dans un sens contre-productif. Pour ce faire, l’équipe des inspecteurs, constituée de trois inspecteurs du cycle primaire et d’un inspecteur du cycle secondaire qualifiant, ont tout d’abord collaboré pour élaborer un plan de formation commun, intitulé : «Accompagner l’agir professoral inter-cycle», destiné à former un nombre important d’enseignants de français, notamment ceux ayant en charge une des classes charnières (sixième année primaire et première année collège ; troisième année collège et tronc commun). Au cours de la mise en œuvre du plan de formation, qui a touché plusieurs districts scolaires de la direction de Ouezzane, les inspecteurs ont choisi de varier les modes d’intervention pour plus d’efficacité : co-animation d’ateliers, discussion en panel, brainstorming, exposés, tour de table, échanges à distance,…Ensuite, dans le dessein d’entreprendre une approche plus compréhensible de la réalité de la pratique professorale, ils ont convié des enseignants volontaires à des visites mutuelles inter-cycle. L’objectif de ces échanges est de permettre aux enseignants participants d’entreprendre une réflexion de terrain sur la progression des programmes et des démarches professorales : difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités et des contenus proposés, imperfections constatées, suggestions et recommandations… A titre d’aboutissement de leur travail, les inspecteurs et la direction provinciale de Ouezzane envisagent le mois prochain de consulter l’avis d’intervenants externes à l’image des spécialistes de différentes institutions, et ce en organisant une journée d’étude dédiée à discuter l’apport et la pertinence de ce genre d’initiative.