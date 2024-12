Formation sur la cybersécurité à Oued Zem : Une initiative pour un internet sécurisé

Chira



Une opération conjointe des services de la Sûreté nationale et des douanes dans le port de Casablanca a permis de déjouer une tentative de trafic de 3 tonnes et 619 kilogrammes de chira via un conteneur de transport international qui se dirigeait vers un port européen.

Une source sécuritaire a expliqué que les procédures d'inspection, auxquelles a contribué la brigade cynotechnique de la police, ont permis de saisir les cargaisons de drogue à l'intérieur d'un conteneur de transport maritime.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca poursuit ses recherches, sous la supervision du Parquet compétent, en vue de déterminer l'origine et la destination de la drogue saisie et d’identifier les exportateurs du conteneur saisi, ainsi que de découvrir toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel et ses ramifications locales et internationales, a ajouté la même source.



Comprimés psychotropes



Les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants de Salé, ont mis en échec, à la lumière de renseignements précis fournis par les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), une tentative de trafic de 4.988 comprimés psychotropes, dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre le trafic illégal des substances psychotropes.

Cette opération sécuritaire menée mercredi après-midi a permis d'interpeller une femme de 30 ans et son compagnon de 27 ans, en flagrant délit de possession et de tentative de commercialisation de 4.988 comprimés psychotropes, dont 4.500 hallucinogènes et 488 de type ecstasy, indique une source sécuritaire.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, d'identifier le circuit de trafic de ces psychotropes et d'interpeller les personnes impliquées dans cette activité illégale, ajoute la même source.



Prix



Les universitaires et académiciens marocains Saïd Yaktine, Khalil Ben Haj Amine et Mohamed Daoudi ont remporté les Prix de la Fondation koweïtienne pour l'avancement des sciences (KFAS) pour les années 2022-2023. Les trois Marocains ont été primés dans les domaines des sciences humaines, des arts et littérature et des sciences fondamentales, lors d'une cérémonie organisée mercredi à Koweït sous le patronage et en présence de l'Émir du Koweït, Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Ainsi, Said Yaktine, professeur d’enseignement supérieur à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Mohammed V de Rabat, a obtenu le Prix du Koweït 2022 dans le domaine des sciences humaines, des arts et des littératures sur le thème "Littérature et art dans le monde arabe- spécialisation en sciences narratives".

Pour sa part, Khalil Ben Haj Amine, qui dirige l'équipe de technologie des batteries au Laboratoire national d'Argonne du Département américain de l'énergie, a remporté le Prix Koweït 2022 dans le domaine des sciences appliquées dédié au thème "Technologies de l'énergie propre et durable" auquel 30 candidats ont postulé, en reconnaissance de ses recherches dans le domaine de la technologie des batteries et de sa contribution pionnière aux sciences appliquées de la technologie énergétique propre et durable.