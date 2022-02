Formation sur l'approche basée sur les droits humains dans la perception du handicap

Une formation autour de l'approche basée sur les droits de l'Homme dans la perception du handicap a été organisée, samedi à Marrakech, au profit des associations oeuvrant dans le domaine du handicap au niveau de la Région MarrakechSafi.



Initiée par l'Association Rabie El Omor des handicapés, en partenariat avec le Centre national Mohammed VI des handicapés (CNMH), sous le thème "L'approche basée sur les droits de l’Homme dans la perception du handicap : théorie et pratique", cette session de formation a, ainsi, profité à une vingtaine d’acteurs associatifs et de spécialistes engagés sur le terrain, en provenance des différentes provinces de la région Marrakech-Safi.



Lors de cette session, les participants ont suivi une série de présentations axées sur l'approche basée sur les droits de l’Homme dans la perception du handicap (contexte national, Constitution de 2011…), et bénéficié d’une formation pratique sur les techniques de l’élaboration de pétitions ou encore sur les mécanismes du plaidoyer.



"Associant les aspects théoriques et pratiques, cette session de formation a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de la société civile dans le domaine du plaidoyer en faveur des personnes en situation de handicap", a souligné le président de l’Association Rabie El Omor des handicapés, Ahmed Maouhoub, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP.



Rappelant que cette session s’inscrit dans le cadre du partenariat liant son association au CNMH à travers ses différentes sections, y compris celle de Marrakech, dans le but de renforcer les capacités des associations actives sur le terrain, M. Maouhoub a relevé que la question du handicap jouit d'une importance capitale dans la Constitution de 2011. Et de poursuivre que la Loi fondamentale prévoit, notamment, la prévention de la discrimination fondée sur le handicap, et la constitutionnalisation des droits politiques, sociaux, économiques et culturels des personnes en situation de handicap.



Pour leur part, les participants ont été unanimes à souligner l’importance et la pertinence de cette session de formation, qui s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par ces instances afin de promouvoir et consolider les droits des personnes en situation de handicap.