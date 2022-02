Focus sur les avantages du foncier locatif dans le développement des entreprises

Le rôle clé du foncier locatif dans le développement des entreprises, notamment celles du secteur de distribution, a été au centre d'un webinaire organisé, mercredi, à l'initiative de la Fédération nationale des métiers de la distribution des produits de grande consommation (Tijara).



Tenue sous le thème "Les avantages du foncier locatif comme solution contributive au développement des entreprises du secteur de la distribution", cette rencontre fut l'occasion pour revenir sur l'un des obstacles majeurs qui entravent le développement du secteur de la distribution, à savoir la rareté et la cherté du foncier à vocation commerciale, ainsi que sur le rôle des parcs industriels comme solution locative innovante pour pallier ce problème, rapporte la MAP.



S'exprimant à cette occasion, le directeur des parcs industriels à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM), Mounir Benyahya, a souligné que le foncier a toujours été et demeure encore un des freins à l'investissement, relevant qu'à partir de ce constat, la CFCIM a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice en proposant une solution qui pouvait contourner cette problématique, à savoir la formule du foncier locatif.



Il a, dans ce sens, rappelé que la Chambre française a initié, avec l'Etat marocain, la création de parcs industriels avec une formule locative longue durée innovante et avantageuse, évitant ainsi l’immobilisation de capitaux. Il s'agit des parcs industriels de Bouskoura, Ouled Salah, Settat et Berrechid.



Ces parcs s'étendent sur une superficie totale de 141 hectares, avec une capacité d'accueil de 500 entreprises et un impact de 25.000 emplois directs, a-t-il fait savoir. Ils sont modernes et sécurisés, avec des terrains et des bâtiments locatifs prêts à l'emploi et une localisation stratégique, a ajouté M. Benyahia, notant que ceux-ci proposent une palette de services pratiques mutualisés.



Et de poursuivre que la CFCIM, partenaire sur cinq nouveaux projets, met à la disposition des régions son accompagnement pour l'aménagement et la gestion de parcs industriels. Il s'agit d’"Al Marsa" à Laâyoune, un parc industriel et de distribution qui s’étend sur 74 hectares, du parc technologique de Tamensourt à Marrakech (40 hectares), de l'Ecoparc de Fès (20 hectares), ainsi que des parcs industriels de Bir Guendouz et de Guerguerat à Dakhla sur 30 hectares chacun.



"Au total, entre les projets en propriété de la CFCIM et les projets en partenariat avec les régions, nous gérons 335 hectares", a précisé M. Benyahia, mettant en avant l'expertise développée dans ce sens pour une offre foncière adressée aux investisseurs.



Il a, en outre, rappelé la signature de convention de partenariat avec Tijara, relevant que la Chambre est prête à accorder des conditions avantageuses aux membres de la Fédération, de leur offrir un service personnalisé, avec une équipe commerciale qui accompagnera ses projets de manière prioritaire.



Organisée en partenariat avec Ecoparc et la CFCIM, cette visioconférence s’inscrit dans le cadre des échanges sur les solutions aux problématiques majeures du secteur de la distribution.



Créée à l’initiative des professionnels du secteur, la Fédération Tijara vise à regrouper l’ensemble des sociétés, associations et fédérations opérant dans la distribution de produits de grande consommation dans différents secteurs, tels que l’agroalimentaire, les produits d’hygiène, les produits d’entretien, les télécommunications, etc.



L'objectif étant de rassembler l’ensemble des intervenants organisés en entreprises transparentes et contributrices fiscales dans le secteur de la distribution, et de devenir ainsi un acteur important dans le dialogue avec les pouvoirs publics, tout en créant de la valeur ajoutée pour les membres.