Fitch Ratings confirme sa note pour CDG Capital et sa filiale CDG Capital Gestion

L’agence de notation Fitch Ratings a confirmé sa meilleure note nationale pour CDG Capital et sa filiale CDG Capital Gestion, a annoncé CDG Capital sur son site web.



Ainsi, l’agence de notation a confirmé la note nationale “Excellent (mar)”, avec une perspective stable de la catégorie “gestion des fonds institutionnels” de CDG Capital, fait savoir la même source.



Il s’agit de la note la plus élevée attribuée au Maroc par l’agence, qui la justifie par “la robustesse du processus d’investissement de la gestion sous mandat de CDG Capital, conjuguée à une gestion des risques qualifiée d’excellente”, précise la société, notant que CDG Capital est l’unique acteur marocain ayant certifié cette activité.



Fitch Ratings a confirmé également la note la plus élevée “Excellent (mar)” de CDG Capital Gestion avec perspective stable. Un rating qui reflète “la grande stabilité des processus d’investissement et de risque ainsi que la profondeur des ressources d’investissement de la société de gestion”.



CDG Capital Gestion est l’unique société de gestion nationale à obtenir pour la deuxième année consécutive la note maximale pour la catégorie “Investment Performance”, note la même source.