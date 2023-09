Financement des entreprises privées: Plus de 17,2 MMDH de crédits mobilisés au 1er semestre 2023

L'intervention de la Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise (SNGFE), portant le nom de marque "Tamwilcom", a permis de mobiliser, durant le premier semestre de 2023, un volume de crédits de plus de 17,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre de près de 24.500 opérations de financement en faveur des entreprises privées.



Ces financements ont principalement profité aux très petites entreprises (TPE) et aux micro entreprises, avec plus de 90% des opérations, précise la SNGFE dans un communiqué sur la tenue de la 7ème réunion de son Conseil d'administration.



A cette occasion, le Conseil a salué les efforts soutenus de l'institution qui demeure résolument engagée en faveur du tissu économique marocain. En atteste le volume de l'activité de base au profit des entreprises du secteur privé, en progression de 9% par rapport au S1-2022 et ce, malgré une conjoncture difficile.



La réunion du Conseil d'administration a été également consacrée à l'examen des comptes de Tamwilcom au titre du 1er semestre 2023 qui a enregistré le transfert vers le bilan de la SNGFE de cinq fonds de garantie auparavant gérés pour le compte de l'Etat et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 36-20 portant transformation de l'institution en Société anonyme.



L'activité globale de la SNGFE au titre de ce semestre a généré un PNB (produit net bancaire) de 310 millions de dirhams (MDH) et un résultat net de 150 MDH.



Le Conseil a, par la suite, validé le budget de Tamwilcom au titre de l'exercice 2024. En ligne avec les grandes orientations de l'Etat et les chantiers programmés dans le cadre du plan stratégique 2023-2026, il est prévu d'atteindre un niveau d'engagement de 30,6 MMDH, toutes activités confondues, principalement l'activité de garantie en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).