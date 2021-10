Fide Consulting accompagne l'AMCA dans ses partenariats avec la Tunisie

Fide Consulting, spécialisé dans la gestion de la relation client, a conclu, récemment, un accord de partenariat avec l'Association marocaine de la communauté achats (AMCA) relatif à l'apport de solutions dans la gestion des relations clients avec l'Association tunisienne de la communauté achat (ATCA). Cet accord vise à fournir des solutions de gestion de la relation client, développées par Fide Consulting, pour les mettre à la disposition de l'ATCA, indique un communiqué de Fide Consulting.



En vertu dudit accord, l'ATCA sera équipée immédiatement d'un système performant et efficace pour la gestion de ses adhérents. L'Association bénéficiera aussi d'un accompagnement personnalisé pour la mise en place et la maintenance de la solution logicielle, ainsi que de l'assistance nécessaire pour former ses ressources humaines.



"Nous sommes très heureux d'avoir réussi à ajouter une nouvelle dimension à la relation que nous entretenons depuis un certain temps avec nos partenaires de l'AMCA", a déclaré Khalid Debbagh, directeur général de Fide Consulting. Et de poursuivre: "A travers ce partenariat, nous allons accompagner la communauté des acheteurs tunisiens dans la mise en place de leur système de gestion de la relation avec les adhérents, dans un premier temps, et développer à termes de nouveaux outils au service de la performance de l'organisation".



La cérémonie de signature de cet accord s'est tenue en marge de l'AMCA Partners Day, un événement où cette année la Tunisie était à l'honneur.