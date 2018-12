Fès affiche une baisse des nuitées touristiques à fin octobre

Les nuitées touristiques dans les établissements d'hébergement classés de la cité idrisside ont connu un accroissement de 18% à fin octobre de l’année 2018, en comparaison avec la même période de l'année précédente.

913.000 nuitées ont été enregistrées au cours des dix premiers mois de l’année actuelle, contre 771.597 durant la même période de l'année 2017, selon des données statistiques de l’Observatoire national du tourisme.

S’agissant des arrivées dans les hôtels classés, elles ont atteint 489.286 à fin octobre de l’année actuelle, contre 407.815 durant la même période de l'année d’avant, soit un accroissement de 20%, rapporte la MAP.

La durée moyenne de séjour durant cette période était de 2 jours, soit un taux identique à celui réalisé durant la même période de l’année 2017, note l’Observatoire national du tourisme.

Cette performance touristique s’explique principalement par la hausse enregistrée par les marchés émetteurs, dont l’Italie, la Chine, les USA, l’Espagne, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, ainsi que les pays arabes.

Le mois d’octobre dernier a enregistré une hausse de 4% par rapport au même mois de l’année 2017, avec un total de 125.475 nuitées.

Le nombre de chambres opérationnelles au cours du mois d’octobre a été estimé à 4.498 unités, dont 1.190 de catégorie 5 étoiles, 1.272 de 4 étoiles et 696 de 3 étoiles, ainsi que 765 chambres dans les maisons d'hôtes.

Au niveau national, les nuitées totales enregistrées dans les différents établissements d'hébergement touristique classés à fin octobre 2018 ont connu une hausse de 9% par rapport à la même période un an plus tôt, selon l'Observatoire du tourisme.

Cette performance est due à une hausse du nombre des touristes non-résidents (+12%) et des touristes résidents (+1%).

En 2017, un total de 947.749 nuitées touristiques ont été enregistrées par les établissements d'hébergement classés de Fès, confirmant l’embellie du secteur touristique dans la capitale spirituelle du Royaume. Ce résultat représente un accroissement de 39% par rapport à l’année 2016, qui a enregistré 683.052 nuitées, selon l’Observatoire.