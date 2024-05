Fès : Rencontre sur les programmes d'appui au profit des petites et moyennes entreprises

Une rencontre de communication axée sur les différents mécanismes et programmes d'appui au profit des petites et moyennes entreprises et des auto-entrepreneurs, a été organisée vendredi à Fès.



Initiée par l'Instance marocaine des entreprises de la région Fès-Meknès (IME), en partenariat avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la région Fès-Meknès (CCIS), l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), a passé en revue les moyens à même de promouvoir l'entreprenariat et de relancer l’investissement , outre le suivi des porteurs de projets bénéficiaires de l’appui de l’Etat.



S’exprimant à cette occasion, le président de l'IME de la région Fès-Meknès, Mostapha El Moufid, a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat conclu entre la Chambre et l'Instance marocaine des entreprises, et dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action de cette dernière au niveau régional, axé sur l’ouverture de l’IME sur son environnement institutionnel à travers l’échange d'informations et l'appui des jeunes porteurs de projets, des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises pour s’informer des diverses formes de soutien apporté aux entreprises en général et dans le cadre de l’INDH et ANAPEC en particulier, rapporte la MAP.



Il a également donné un aperçu sur la création de l’IME en janvier 2020 par des entrepreneurs et des dirigeants de petites et moyennes entreprises, dans le but de défendre les intérêts de ces unités de production et de les accompagner dans le domaine de la gestion et de l'accès au financement et de faire entendre leurs voix et leurs revendications auprès des autorités gouvernementales et des parties responsables.



De son côté, le vice-président de la CCIS de Fès-Meknès, Mohamed Amine Ammor, a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme sur lequel travaille la Chambre visant à rapprocher l'administration des jeunes porteurs de projets, des petites et moyennes entreprises, des auto-entrepreneurs et des très petites entreprises, qui constituent l'épine dorsale de l'économie locale et régionale.



L’opération d'accompagnement et de soutien de l'entreprise est au cœur de l’action de la Chambre à travers son plan stratégique et ses programmes d’action annuels, a-t-il ajouté.



La représentante de la division de l’Action Sociale à la préfecture de Fès, Kawtar Lahrari, a rappelé l’importance des programmes d'appui et d'accompagnement de la 3eme phase de l’INDH, qui comprennent quatre programmes à savoir "Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", "Accompagnement des personnes en situation de précarité", " Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes " et “Impulsion du capital humain des générations montantes.