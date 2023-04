Fès-Meknès: La CCIS approuve son programme d’action de l’année 2023

La Chambre de commerce, d'Industrie et de Services de Fès-Meknès (CCIS-FM), réunie en session ordinaire, jeudi dernier à Fès, a approuvé à la majorité son programme d’action au titre de l'année 2023, dans le cadre de la mise du plan stratégique de la Chambre pour la période 2023-2027, et des engagements contenus dans son plan de développement.



Le projet du programme d’action pour l'année 2023 a été élaboré sur la base des objectifs stratégiques contenus dans le plan stratégique, lesquels seraient concrétisés en une série de projets ou de mesures.



Dans ce cadre, rapporte le MAP, il a été procédé à la définition des priorités s'agissant des mesures et des projets programmés, en prenant en compte des moyens financiers mobilisables au cours de l'année 2023.



Les objectif stratégiques du programme d’action de la Chambre de l’année actuelle portent, entre autres, sur l’amélioration du rendement des organes de la Chambre, le renforcement du rôle de ses membres, la diversification des services offerts et l’amélioration de leur qualité, l’amélioration de l’attractivité de la région et le climat des affaires ainsi que la contribution à la réalisation de projets ayant un impact direct sur l'économie de la région.



Présidée par Hamza Benbadellah, président de la CCIS-FM, cette réunion a connu aussi l’approbation du projet du rapport de l'assemblée générale ordinaire de la Chambre pour la deuxième session de 2022, la présentation du rapport moral des activités de la Chambre jusqu'en février 2023 et des résultats annuels des travaux de la Chambre pour l'année 2022, outre l’approbation du compte financier de la Chambre pour l'année 2022.



Cette réunion a été marquée, notamment, par l’adoption du projet de budget pour l'année 2023, la présentation d’un exposé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan de développement de la Chambre, et l’approbation de plusieurs projets de conventions de partenariat.