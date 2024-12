Fès: La Fédération nationale de l'investissement agricole et touristique tient son 3ème congrès national

La Fédération nationale de l'investissement agricole et touristique a tenu, vendredi à Fès, son 3ème congrès national sous le signe "L'encouragement de l'investissement dans les terres soulaliyates: un héritage du passé, les questions du présent et les enjeux de l’avenir".

A cette occasion, les membres de la fédération, créée en 2017, ont réélu Fouad Benouna en tant que président.



L'ordre du jour du congrès comprenait l’examen des rapports moral et financier. Le rapport moral a passé en revue les activités de la fédération, depuis sa création, en particulier dans le domaine de l'investissement dans les terres soulaliyates aux niveaux régional et national.



Le rapport met l’accent également sur la contribution des investisseurs dans les terres soulaliyates, à travers l’aménagement de ces terres, la création de projets agricoles, l’approvisionnement du marché national et la création d'opportunités d'emploi.



M. Benouna a souligné que le congrès constitue une étape importante pour définir les nouvelles orientations de la fédération et élaborer son nouveau plan d'action pour les prochaines années au service des intérêts et des droits des investisseurs dans les terres soulaliyates.