Fès: L'IPC en hausse de près de 7% en 2022

L’indice des prix à la consommation (IPC) à l’échelle de Fès a enregistré, au cours de l’année 2022, une hausse de 6,9% par rapport à l’année précédente, selon une note de la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) de Fès-Meknès.



Cette augmentation "inhabituelle" est expliquée notamment par la cherté des produits alimentaires dont l’indice est passé de 103,9 à 115,9 enregistrant ainsi une hausse "bien marquante" de 11,6%, accompagnée d’une augmentation de l’indice des produits non alimentaires qui a grimpé de 3,5%.



La variation de l’indice des prix à la consommation du groupe des "Produits alimentaires" de 11,6% est expliquée par l’augmentation des indices des deux divisions, rapporte la MAP.



Il s’agit des "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées" dont l’indice s’est envolé de 12% et "Boissons alcoolisées et tabac", qui a évolué de 3,5%, précise la même source.



La hausse est également expliquée par les variations enregistrées notamment au niveau des "Huiles et graisses" avec une variation galopante de son indice de l’ordre de 26,2%, "Pain et céréales" avec 17%, "Autres produits alimentaires" avec 14% et "Légumes" avec 12,7%.



Quant à la division "Boissons alcoolisées et tabac", la hausse de son indice de 3,5% est due à l’élévation, à la fois, des prix des boissons alcoolisées et des tabacs dont les indices ont augmenté respectivement de 3,9% et 3,4%.



S’agissant des produits non alimentaires, la hausse a touché tangiblement les indices des divisions du "Transport" dont celui-ci a augmenté de 13,6% suite à une forte augmentation de l’indice des "Carburants, lubrifiants pour véhicules de tourisme" de l’ordre de 45,5% et de celui des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" avec une hausse de 6,1%.



Tandis que les faibles hausses ont été enregistrées au niveau des indices des divisions "Santé" et "Communication" avec une variation commune mitigée de l’ordre de 0,1%.