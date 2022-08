Fès: Forte hausse des nuitées touristiques durant le premier semestre

Les nuitées touristiques dans les établissements d'hébergement classés de la ville de Fès ont enregistré une hausse de 71% durant le premier semestre 2022, en comparaison avec la même période de l’année d’avant.



Un total de 279.670 nuitées ont été enregistrées durant les six premiers mois de 2022, contre 163.752 nuitées durant le 1er semestre de 2021, selon des données de l’Observatoire national du tourisme (ONT).



Quant aux arrivées dans les hôtels classés, elles ont atteint 1.137.632 au cours du 1er semestre 2022, contre plus de 606.000 durant la même période de l’année précédente, soit un accroissement de 127%, ajoute la même source.



La durée moyenne de séjour durant cette période de l’année 2022 était de deux jours, contre trois jours durant les six premiers de l’année 2021.



L’attractivité touristique de la capitale spirituelle est due, entre autres, à la hausse enregistrée au niveau des principaux marchés émetteurs, entre autres, les Etats-Unis, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume–Uni, l’Espagne, la France, les pays arabes, outre les pays africains.



Le nombre de chambres opérationnelles au cours du mois de juin dernier a été estimé à 3.276 unités, dont 544 de catégorie 5 étoiles, 1.049 de 4 étoiles et 664 de 3 étoiles.



Les nuitées touristiques dans les établissements d’hébergement classés de la ville de Fès ont connu une hausse de 70% en 2021, comparativement avec l’année précédente.