Fès : Accroissement de 28% des nuitées touristiques en 2023

Les nuitées touristiques dans les établissements d'hébergement classés de la ville de Fès ont connu une hausse de 28% en 2023, en comparatison avec l'année écoulée.



Un total de 953.439 nuitées ont été enregistrées durant les douze mois de l’année 2023, contre 746.445 nuitées en 2022, selon l’Observatoire national du tourisme (ONT).



Quant aux arrivées dans les hôtels classés, elles ont atteint un total de 489.260 en 2023, contre 369.552 durant l’année écoulée, soit une hausse de 32%, selon la même source.



L’attractivité touristique de la capitale spirituelle est due, entre autres, à la hausse enregistrée par les principaux marchés émetteurs, dont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, et autres pays.

Le mois de décembre dernier a connu une baisse de 10% par rapport à la même période de 2022, avec un total de 69.878 nuitées.



Les arrivées touristiques au Maroc ont atteint un nouveau record de 14,5 millions de personnes en 2023, en croissance de 34% comparativement à 2022, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire.