Face à la cybercriminalité, la mutualisation des efforts est nécessaire

Des conférenciers réunis jeudi à Casablanca à l’occasion d’un débat sur la cybercriminalité ont unanimement plaidé pour une mutualisation agissante des efforts pour lutter contre ce phénomène.



Ils ont tout particulièrement insisté sur la nécessité d’un contrôle parental effectif des activités des enfants dans l’univers virtuel, tout en relevant le rôle crucial des établissements scolaires sur ce registre, ainsi que celui des autorités sécuritaires et les associations.



A l’appui de données collectées, ils ont noté un recul de cette activité illégale au Maroc grâce aux mesures et actions prises, soulignant l’importance de la sensibilisation face à la menace liée à la cybercriminalité, rapporte la MAP.



Comme c’est le cas de cette table-ronde tenue sous le thème ‘La cybercriminalité dans le droit marocain : Sensibilisation des marocains résidant aux Etats-Unis’’, à l’initiative de l’association Al Yamama pour le soutien des pensionnaires des centres de réforme et de rééducation et la lutte contre les risques d’addiction et l’association culturelle maroco-américaine (Moroccan American Cultural Society).



Une occasion pour les intervenants de passer en revue les dispositions juridiques au Maroc en matière de cybersécurité pour contrer notamment le terrorisme, les flux financiers illicites ou encore les arnaques et les escroqueries en ligne.



Dans ce sens, ils ont mis en exergue les efforts engagés par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), notamment à travers la mise en service en juin dernier de la plateforme "E-Blagh" qui vise notamment à intercepter tout contenu qui incite à des actes de terrorisme, porte atteinte à la sécurité des individus ou des groupes, ou viole les droits et libertés des mineurs, outre la coopération internationale et l’échange des informations.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association Al Yamama, Rachid Sahri, a indiqué que cette cinquième rencontre-débat de sensibilisation cherche à informer les Marocains du monde au sujet des dispositions juridiques en matière de cybersécurité.



De même, Samir Faqi, président de l’association culturelle maroco-américaine, a affirmé que cette tableronde est principalement destinée aux Marocains du monde, notamment les expatriés résidant aux Etats-Unis, les incitant à la vigilance pour éviter d'être victimes de la cybercriminalité.



De son côté, le juriste Mustapha Saghiri a souligné que la participation d’experts dans le domaine de la cybersécurité à cette tableronde vise à informer les Marocains du monde sur les dispositions prévues dans la loi, mettant en garde contre les menaces liées à la cybercriminalité tout en incitant les victimes à dénoncer de cette activité illégale.