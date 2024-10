Exportations marocaines : Le contenu technologique en amélioration continue

L'analyse du contenu technologique des exportations marocaines montre un renforcement de la part des produits manufacturés à technologie moyenne à 43,5% durant la période 2014-2023, contre seulement 28,6% entre 2007 et 2013, selon le rapport économique et financier accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de 2025.



Cette tendance s'explique, principalement, par la hausse des exportations de véhicules et d'appareils électriques, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.



En outre, la part des produits à faible technologie s'inscrit dans une tendance baissière, passant de 22,2% en moyenne entre 2007 et 2013 à 16,5% au cours de la deuxième période, relève la même source.



La part des exportations de produits manufacturés provenant de ressources naturelles a également diminué de 26,9% entre 2007 et 2013 à 16,7% durant la période 2014-2023, rapporte la MAP.



Pour ce qui est de l'offre exportable marocaine, elle poursuit son extension vers de nouveaux marchés en Afrique, en Amérique et en Asie. Ainsi, le nombre de marchés d'exportation a augmenté d'environ 1% en moyenne annuelle entre 2007 et 2023, passant de 171 à 189 marchés.



Par ailleurs, le rapport rappelle que la politique d'intégration du Maroc à l'économie mondiale a permis au Royaume d'enregistrer un certain dynamisme des exportations au cours des dernières années.



En effet, les exportations marocaines ont affiché une nette progression au cours de la période 2014-2023 de 8,8% contre seulement 6,7% en moyenne annuelle sur la période 2007-2013, soit un rythme supérieur à celui enregistré par les importations (6,9%) entre 2014 et 2023.



De même, le taux de couverture a connu une amélioration notable de 47,7% en moyenne entre 2007 et 2013 à 58% au cours de la deuxième période, gagnant ainsi 10 points.

Concernant la part du Maroc sur le marché mondial, elle s'est inscrite dans une tendance haussière à partir de 2013, pour atteindre son niveau le plus élevé (0,17%) en 2023, en lien notamment avec la bonne performance des exportations des métiers mondiaux du Maroc tels que les secteur automobile, aéronautique et électronique.



Par écosystème, l'examen de la structure des exportations marocaines révèle que les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’électronique et électricité ont consolidé leurs parts respectives entre 2014 et 2023. Toutefois, le textile et cuir a connu une baisse de sa part de 16,7% à 10,8% au cours de la même période.