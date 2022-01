Examen à distance des projets de résolutions du Congrès

En raison du contexte sanitaire marqué par l’augmentation des infections au virus du Covid, le secrétariat régional de l’USFP à Casablanca a décidé que la tenue de la séance d’examen des projets de résolutions du Congrès se ferait à distance.



La séance est prévue ce vendredi à partir de 17 heures et la présence physique se limitera aux membres du secrétariat régional, dessecrétaires des provinces et des sections. Pour ce qui est des membres du Conseil national de Casablanca, des membres des secrétariats provinciaux et des sections, ainsi que l’ensemble des militantes et militants, ils recevront le lien de participation.



Cette rencontre sera encadrée par Younès Moujahid, qui présentera le projet de la plateforme politique, Abdelkbir Tabir, qui exposera le projet de la plateforme organisationnelle, et Mohamed Mohib qui présentera la procédure de l’élection des congressistes.