Examen à Rabat du bilan d'action du département du Tourisme

Le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Mohamed Sajid, a tenu récemment à Rabat, une réunion avec les délégués régionaux du département de tourisme consacrée au bilan d'action et aux obstacles entravant le développement de ce secteur.

Cette réunion, marquée par la présence de la secrétaire d’Etat chargée du Tourisme, Lamia Boutaleb, a porté sur l'harmonisation de la carte des régions adoptée par le département du tourisme aux nouveautés du découpage administratif et sur les bienfaits de la fusion des secteurs du transport aérien et du tourisme pour l'attractivité touristique du Royaume, rapporte la MAP.

Cette rencontre a connu, également, la présentation des indicateurs des grands projets touristiques au Royaume, tout en se focalisant sur le soutien de l'investissement touristique et l'accompagnement des projets des investisseurs privés et publics, ainsi que l'importance de la formation dans le développement du système touristique.

Le débat a porté, aussi, sur le rôle des agences de voyages dans l'accompagnement de ce secteur, à travers l'implication des acteurs dans le système touristique, sur la situation des guides touristiques, notamment la nécessité de la mise en application du décret relatif à cette profession, le rôle des centres régionaux d'investissement dans la simplification des procédures, l'attribution de prérogatives aux délégués régionaux et provinciaux, ainsi que l'importance de doter les délégations régionales et provinciales des ressources financières, logistiques et humaines nécessaires.

Lors de cette rencontre, les intervenants ont souligné l'impératif de coordonner les efforts aux niveaux central, régional et provincial pour la promotion de ce secteur vital.