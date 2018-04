Everis prévoit le recrutement de 100 nouveaux professionnels en 2018

La multinationale japonaise Everis prévoit le recrutement de 100 nouveaux professionnels durant l’année 2018 pour consolider sa présence au Maroc. Everis, qui a inauguré son centre de services à Tétouan en janvier 2016, compte aujourd’hui plus de 120 collaborateurs.

Installée au sein de la plate-forme de services de Tétouanshore dédiée aux métiers de l’offshoring, Everis offre des services de développement d’applications informatiques, de maintenance (TMA) et testing de logiciels dans les principaux secteurs d’activité et administrations publiques pour des clients situés en Espagne, Belgique et Pays-Bas.

Le Centre de services de Tétouan se positionne comme un centre d’excellence dans les technologies classiques comme Java, COBOL, SAP-Abap ou Dot.Net mais aussi dans des activités plus spécifiques comme le Testing, le RPA - Robotic Process Automation ou l’intelligence artificielle.

La société compte sur des équipes composées de jeunes lauréats de la région et des professionnels ayant une expérience préalable dans les technologies de l’information. De ce fait, Everis est le premier employeur IT de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTAH) et offre à ses collaborateurs, dont 50% sont des femmes, un environnement stable, de diversité et un projet de carrière à long terme.

Pour ce nouvel exercice fiscal, la société s’est fixé comme objectif d’intégrer 100 nouveaux talents. Les profils recrutés sont des informaticiens qui proviennent en majorité des universités locales, de l’OFPPT de Tétouan mais aussi d’universités informatiques de toutes les régions du Maroc.

Pour rappel, Everis a réalisé en septembre 2017 une augmentation de capital social pour le porter à 7.700.000 dirhams et démontrer ainsi sa stabilité financière et sa volonté de concevoir une relation durable dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. L’objectif de la société pour les prochaines années est de poursuivre sa croissance et de générer de l’emploi dans la région pour 400 collaborateurs informaticiens d’ici 2020.