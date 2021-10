Etudiants après 40 ans Pourquoi pas ?

Reprendre ses études universitaires au Maroc après 30 ans, 40 ou plus est devenu possible. Après une visite à l'université Hassan 2 (ain chock) à Casablanca, nous avons rencontré des étudiants qui paraissent plus âgés que leurs professeurs.



Ils se mêlent aux plus jeunes, créent des groupes de révision et n'hésitent pas à demander de l'aide à leurs jeunes camarades pour apprendre le PowerPoint et les autres outils informatiques qu’ils ne maîtrisent pas.



Cette tendance devrait s'accentuer du fait des facilités offertes par l'université et les professeurs qui n'hésitent pas à poster cours et exercices à leurs étudiants. Une collaboration très rare dont les étudiants (notamment des études en français) en sont fiers et reconnaissants. Nous avons demandé les raisons de ce retour nostalgiques à quelques étudiantes (les femmes sont plus présentes).



Zahra, Siham, Naima sont enseignantes dans des écoles privées et rêvent de pouvoir rejoindre le secteur publique. Bouchra, 46ans, sourire aux lèvres :'' j'en ai envie depuis le départ de ma fille en France. J'en profite pour renouveler ma vie, le diplôme n'est pas mon but et le savoir n'a pas d'âge ''.



Bacheliers, diplômés, anciens universitaires, femmes au foyer et mêmes titulaires de licences dans d'autres facultés marocaines, une panorama très varié même surprenant qui ne pourrait que projeter l'image d'un Maroc de modernité et de culture.



Awatif loukili