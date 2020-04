Essaouira s’attaque aux foyers potentiels de contamination

Luttant pour maintenir la situation pandémique dans la province d’Essaouira à 0 cas, la délégation provinciale du ministère de la Santé a mis en place un plan d’intervention anticipative au niveau des potentiels foyers de coronavirus en collaboration avec les autorités locales.

A cet effet, et parallèlement aux dispositifs anti-Covid 19 mis en place au CHP Sidi Mohammed Ben Abdellah depuis le début de cette crise sanitaire, le personnel de la santé intervient au quotidien dans les domiciles des visiteurs venus des différentes villes du Royaume. Ces derniers bénéficient d’un contrôle médical et doivent rester confinés dans leurs maisons durant 14 jours.

Centre pénitenciaire, grandes surfaces, minoteries, conserveries, unités de production laitière, personnel de la société chargée de la gestion des déchets solides de la ville ont fait l’objet de contrôles par échantillonnage durant les derniers jours.Lesquels échantillons se sont révélés négatifs au grand bonheur des responsables et habitants de la province.

Les ressortissants étrangers bloqués suite à la fermeture des frontières le 13 mars 2020 ne sont pas en reste. A cet effet, près de 80 touristes venus de plusieurs pays européens visiter Sidi Kaouki et Aguerd, ont fait l’objet de contrôles et d’analyses par échantillonnage qui se sont révélés négatifs.

Selon la délégation provinciale du ministère de la Santé, ce programme se poursuivra la semaine prochaine avec le contrôle médical de plusieurs dizaines d’ouvriers d’une ferme à Sebt Gzoula. L’opération ciblera précisément les ouvriers issus d’Essaouira parmi les 800 autres travaillant dans ladite ferme.

A rappeler que la situation pandémique à Essaouira s’est stabilisée depuis quelques semaines suite au rétablissement du deuxième cas et au décès du premier.

Par ailleurs, les services sanitaires ont contrôlé plusieurs dizaines de cas suspects qui se sont révélés négatifs.

Au CHP Sidi Mohammed Ben Abdellah, un étage entier a été dédié à l'accueil des patients atteints du coronavirus tandis que des lits ont été réservés aux potentiels cas non compliqués appelés à bénéficier d'une étroite prise en charge assurée par des équipes médicales et des techniciens relevant du CHP et des structures ambulatoires de la province ainsi que par une équipe des FAR composée de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants et d'assistantes sociales.

Dans le cadre de sa stratégie d'intervention anticipative de proximité, la délégation provinciale a mis en place plusieurs équipes de lutte contre la pandémie.

Ainsi, la cellule provinciale de veille comprend des équipes d'intervention rapide qui détectent les cas suspects pour leur faire bénéficier de tests. Dans le cas où ils se révéleraient positifs, des mesures seront prises concernant les personnes qui ont été en contact avec eux.