Essaouira à l’heure d’ une conférence internationale de lutte contre le sida

Une importante conférence internationale sera organisée, les 4 et 5 mars à Essaouira, à l'occasion des 40 ans de lutte contre le sida, à l’initiative du Cercle Eugène Delacroix.



Organisé en partenariat avec la ville d’Essaouira et Bayt Dakira, ce grand rassemblement sera l’occasion de mettre en lumière les actions de lutte mises en œuvre au Maroc et en France pour mettre fin à la propagation du VIH.



Selon un communiqué des organisateurs, ce conclave, vise essentiellement à mettre en lumière les actions des élus locaux dans la lutte contre le sida en France et au Maroc, en collaboration avec Elus locaux contre le sida, association d’élus locaux français contre le sida et l’AIMF, Association Internationale des maires francophones.



Cette conférence a également pour objectifs de lancer l’"Appel d’Essaouira" pour alerter les gouvernements et les bailleurs de la santé mondiale sur la nécessité de renforcer le financement du Fonds mondial et d’Unitaid, et enfin, d’apporter un soutien à l’Association marocaine de lutte contre le sida (ALCS) qui réalise un travail remarquable au quotidien dans le Royaume, indique la même source. Et de préciser que ce rassemblement réunira des élus français, marocains et mauritaniens, des acteurs associatifs mais aussi plusieurs médecins spécialistes des maladies infectieuses.



Des interventions des représentants de One France, du Fonds mondial ou encore de l'ONUSIDA sont ainsi attendues.



Il y a 40 ans, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) décimait toute une génération en se propageant sur l’ensemble de la planète, et aujourd’hui le virus tue encore, soulignent les organisateurs, relevant que pour la première fois depuis la création du Fonds mondial il y a 20 ans, la lutte contre le VIH/sida a reculé en raison du Covid-19, avec des impacts dévastateurs qui pourraient se faire sentir à long terme.



C’est dans ce contexte que le Cercle Eugène Delacroix a fait le choix de mobiliser plusieurs acteurs de la santé mondiale à Essaouira, conclut le communiqué.