Energies renouvelables : Le Maroc appelé à partager son expérience réussie

Le Maroc est appelé à partager son expérience réussie en matière d’énergies renouvelables avec les pays africains, a indiqué, lundi à Charm el-Cheikh, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina.



"Le Maroc a vu grand en capitalisant sur les énergies renouvelables pour développer son économie", a relevé M. Adesina lors d'une conférence de presse, en marge des assemblées annuelles de la BAD qui se tiennent du 22 au 26 mai à Charm el-Cheikh en Egypte, sous le thème "Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique".



Et de poursuivre : "L'expérience réussie du Maroc au niveau du complexe Noor Ouarzazate, l'un des plus grands parcs solaires au monde, permettra à la BAD de lancer des projets similaires en Afrique, dans le cadre du projet 'Desert to Power' qui vise à fournir de l'énergie à 250 millions de personnes dans les pays qui composent la bande sahélienne en utilisant les sources d'énergie disponible en abondance dans la région", rapporte la MAP.



"La BAD est fière des réalisations du Maroc en matière d’énergies renouvelables", a précisé M. Adesina, citant à titre d'exemple le complexe Noor Ouarzazate et le projet solaire Noor Midelt.



Il a aussi réitéré l'engagement de la Banque de continuer à appuyer le Maroc dans sa transition énergétique, dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP).



"La BAD soutient plusieurs projets du secteur privé au Maroc, à travers des lignes de crédit accordées aux banques, notamment dans l'agriculture et l'industrie", a dit M. Adesina, mettant l'accent, à cette occasion, sur la coopération avec l'OCP pour améliorer l'accès aux engrais en Afrique.



Ces 58èmes Assemblées annuelles vont permettre de réfléchir aux moyens de mobiliser plus solidement l'investissement privé, dont l'Afrique a tant besoin pour atteindre ses objectifs urgents en matière d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation de ses effets.



Il s'agira d'identifier les possibilités d'investissement dans les énergies renouvelables et l'agriculture durable.



Evénements statutaires les plus importants de l'année pour la BAD, les Assemblées annuelles réunissent les gouverneurs, les administrateurs, les dirigeants africains, les partenaires de développement et d'autres parties prenantes.