Enactus Maroc lance à Agadir le projet “Souss Launchpad”

L’ organisation Enactus Maroc a lancé, à Agadir, le programme «Souss Launchpad» pour renforcer l’entrepreneuriat de 800 jeunes dans la région de Souss-Massa. En partenariat avec le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), Enactus Maroc a démarré l’année 2021 par le lancement du projet «Souss Launchpad», soutenu par l’UE et ce dans le cadre du programme Moucharaka Mouwatina.



Ce projet cible les jeunes de la région de 18 à 25 ans porteurs d’idées de projets et start-up. Il a été conçu dans l’objectif d’offrir à ces jeunes une plateforme de formation et de développement destinée aux jeunes à travers un programme de formation gratuit et des séminaires. «La région de Souss-Massa est l’une desrégions qui représentent un fort potentiel entrepreneurial des jeunes. S’associer à l’UNOPS vise à renforcer notre intervention dans la région et est certainement une opportunité qui permettra d’accompagner un plus grand nombre de jeunes en un temps record», a déclaré Maha Ech-Chefaa, directrice exécutive d’Enactus Morocco. L’objectif du projet «Souss Launchpad » est d’améliorer l’employabilité et initier 800 jeunes étudiants universitaires à l’entrepreneuriat social tout en appuyant au développement de 40 projets d’entreprises et la création et le développement de 10 entreprises sociales.



Pour sa part, Mohamed Mahrache du programme Moucharaka Mouwatina-Souss Massa a souligné que l’objectif de ce projet, financé par l’UE et géré par l’UNOPS, vise à renforcer la contribution de la société civile marocaine à la consolidation de l’Etat de droit … et son implication dans la définition, la réalisation, le suivi et l’évaluation des politiques publiques.



Dans le cadre de ce programme, 67 projets relevant de la région de Souss-Massa ont été financés à travers quatre guichets pour une enveloppe budgétaire de 1.780.000 d’euros. Ces projets touchent le domaine de la jeunesse (40 projets), égalité femmes-hommes (19 projets), environnement (8 projets). Depuis sa création en 2003, Enactus Morocco a accompagné plus de 33.000 jeunes à s’auto-développer en mettant en place chaque année une moyenne de 200 projets de développement durable et l’accompagnement, depuis 2015, de plus de 100 start-up à fort impact.



Halimi Abdallah