Emprunt obligataire : Al Omrane révise le taux facial de la tranche "F"

Le groupe Holding Al Omrane a annoncé jeudi la révision du taux facial des obligations de la tranche "F" de son emprunt obligataire ordinaire et de type social & Green bonds du 23 novembre 2018.



Le nouveau taux d’intérêt, qui sera appliqué à partir du 23 novembre 2023, est fixé à 4,10%, avec une maturité de 10 ans, une prime de risque de 100 points de base, et un taux plein 52 semaines (taux monétaire) tel que publié par Bank Al-Maghrib le 16/11/2023 de 3,10%, précise Al Omrane dans un communiqué diffusé sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Cette révision s’opère dans le cadre de l’emprunt obligataire ordinaire et de type Social & Green bonds du Holding Al Omrane S.A du 23 novembre 2018, qui prévoit une révision annuelle du taux d’intérêt de la tranche "F", rappelle la même source.