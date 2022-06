Election du bureau exécutif de l’OMDH

L’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) a élu son bureau exécutif, et ce lors de la première réunion du Conseil national tenue samedi dernier à Rabat.



Le bureau exécutif se compose Hassan Idrissi (président) Nouafal Bouamri (vice-président), Mustapha Znaidi (secrétaire général), Houssam Hab (vice-secrétaire général), Faisal Essoulami (trésorier) et Kamilia Boutmou (vice-trésorière). Les autres membres du bureau exécutif sont des conseillers chargés de missions, à savoir Ahmed Moufid, Mustapha Merizak, Mohamed Lmrabti, Souad Rghioui, Samia El Baouchi, Sami Moudni, Badou Abdeljalil, Mourad Hamdani et Azz Elarab Bennani.



Il y a lieu de rappeler que l’OMDH a organisé, du 27 au 29 mai 2022, son 11ème congrès national durant lequel Hassan Idrissi a été élu à la présidence de l’organisation, succédant ainsi à Boubker Largou, qui a assumé cette fonction durant deux mandats.



Un Conseil national composé de 51 membres a également été élu lors de ce congrès placé sous le thème : «Pour la protection et les garanties de l’effectivité des droits humains en périodes de crise».