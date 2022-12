Election de la commission régionale de coordination du secteur ittihadi dans la région de Tanger- Tétouan-Al Hoceima

Dans le cadre de la dynamique organisationnelle lancée par le Bureau politique de l’USFP pour restructurer les secteurs partisans aux niveaux régional et national, une réunion des professeurs et des enseignants ittihadis dans les universités et les établissements universitaires de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été tenue mercredi dernier à Tétouan en présence de Jamal Sebbani, membre du Bureau politique et coordinateur national du secteur ittihadi de l'enseignement supérieur, du secrétaire régional du parti et du secrétaire provincial de l’USFP à Tétouan.



Dans son allocution à cette occasion, Jamal Sebbani a mis l’accent sur le contexte national et universitaire dans lequel s'est tenue cette réunion, et le rôle que le secteur ittihadi de l’enseignement supérieur a joué de par le passé et qu’il est censé jouer actuellement et dans l'avenir, tout en saluant les acquis importants réalisés en faveur des enseignants par le SNE-Sup en faisant allusion à l’accord signé en octobre dernier entre le SNE-Sup et le gouvernement.



Jamal Sebbani a également souligné que le secteur ittihadi de l’enseignement supérieur s’engage en faveur de l'université publique marocaine et la dignité des professeurs en parfaite symbiose avec le projet sociétal démocratique et moderniste de l’USFP.



Pour sa part, le secrétaire régional a insisté sur les acquis réalisés par le SNE-Sup, soulignant que le secrétariat régional du parti a entamé le processus de restructuration des secteurs partisans au niveau de la région par celui de l’enseignement, étant donné le rôle que peut remplir celui-ci pour insuffler un nouvel élan au sein du parti de la Rose et ses organisations et instances.



Après un long débat, les participants à cette réunion ont salué les positions politiques exprimées par le Premier secrétaire du parti et le Bureau politique, tout en soutenant celles des deux Groupes parlementaires du parti qui défendent depuis toujours les intérêts supérieurs de la patrie et les questions fondamentales de la société.



Ils ont aussi exprimé leur soutien inconditionnel au SNE-Sup, saluant les acquis qu'il a réalisés au profit des enseignants-chercheurs et réitérant leur engagement pour la défense de l'université marocaine pour qu’elle reste indépendante et un espace de la pensée moderniste et rationnelle.



Les participants ont exprimé leur solidarité totale avec les enseignants de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan, face au harcèlement et aux provocations auxquels ils sont exposés.



A l'issue de cette réunion, une commission régionale de coordination a été élue composée d’un membre représentant une institution de l'enseignement supérieur dans la région, alors que le professeur Mohammed El Youbi El Idrissi a été élu coordinateur régional.



