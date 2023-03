Election de la Commission provinciale des élus ittihadis à Tétouan

Dans le cadre du dynamisme organisationnel et politique lancé par le 11ème Congrès national de l’USFP, une réunion des élus du parti à Tétouan s'est tenue au siège du parti, le mardi 7 mars 2023, sous la présidence de secrétaire régional et en présence de Khaoula Lachguar, membre du Bureau politique, et de Fadi Ouakili Asraoui, secrétaire général de la Chabiba ittihadia.



Après avoir écouté les allocutions du secrétaire régional, Mohammed El Mamouhi, de secrétaire provincial du parti, Abdellatif Bouhaltit, du parlementaire de Tétouan, Abdelhammid Derrak et des présidents et des élus du parti dans les différentes collectivités territoriales, les intervenants ont tous souligné l’importance de structurer le secteur des élus ittihadis aux niveaux des provinces et des régions dans la perspective de tenir le Congrès national de ce secteur.

A l’issue de cette réunion, il a été procédé à l’élection de la Commission provinciale des élus ittihadis à Tétouan.



Cette Commission se compose de Anas El Yamlahi (coordinateur), Mohammed Abdoun (premier vice-coordinateur), Mustapha El Mahdi (second vice-coordinateur), Karima El Mellahi (trésorière), Abdelhadi Aryoun (rapporteur). Quant à Mohammed Rguig, Abdellatif Bouzekri, Fatima Ezzahra Echikhi, El Ayachi Ben Tamim, Habiba Ben Tamim, Ismail Amellal, Mohammed El Khachaf, Jaouad Achedad, Mohammed Fezaka, Hafida Erraiss, ils ont été élus conseillers.