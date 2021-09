Election de Abdelilah Sadiri de l’USFP président du conseil provincial de Sidi Bennour

Abdelilah Sadiri de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) a été élu, mardi, nouveau président du conseil provincial de Sidi Bennour. M. Sadiri, seul candidat en lice, a gagné la confiance de 17 membres sur les 19 que compte le conseil de la province. Les abstentions ont été au nombre de deux. L'USFP est arrivé en tête des élections du conseil provincial, qui ont eu lieu mardi dernier, en remportant 6 sièges(202 voix). Le parti politique classé premier des élections(USFP) a fait alliance avec le Parti authenticité et modernité (PAM) qui a remporté 5 sièges et l'Union constitutionnelle (UC) qui a obtenu 3 sièges. Au cours de cette session, il a été également procédé à l'élection de AbdelfattahAmar(PAM) en tant que 1er vice-président du conseil provincial, de Abdellatif Bensahraoui (PAM) en tant que 2ème vice-président et de Youssef Baghli (USFP) comme 3ème vice-président. Il a été, en outre, procédé à l’élection du secrétaire du conseil et de son adjoint. Le collège électoral aux élections du conseil provincial de Sidi Bennour est composé de 587 électeurs. Les membres des conseils des préfectures et des provinces sont élus par un collège électoral, formé des membres des conseils des communes relevant de la préfecture ou de la province concernée, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.