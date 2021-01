Elaboration d' un nouveau projet de curriculum de la langue amazighe pour le primaire

Un nouveau projet de curriculum de la langue amazighe pour le cycle d'enseignement primaire a été élaboré par le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



Le projet mis en œuvre en collaboration avec l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM),sera soumis pour avis aux inspecteurs et enseignants de la langue amazighe, dans la perspective d'entamer l'élaboration de nouveaux manuels de cette langue en prévision de la prochaine rentrée 2021-2022, a indiqué le ministère dans un communiqué. Il est consultable sur le site web officiel du ministère de l’Education nationale www.men.gov.ma. Cette démarche intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique 26.16 définissant le processus de mise enœuvre du caractère officiel de l'amazigh, ainsi que les modalités de son intégration dans l'enseignement et les domaines prioritaires de la vie publique.



La mise en place d'un projet de curriculum de la langue amazighe s'inscrit aussi dans l'application des recommandations de la réunion tenue le 30 décembre entre le ministère et l'IRCAM, et dédiée à l'examen des moyens d'augmenter la cadence de généralisation de cette langue dans les trois cycles scolaires. Il a été convenu, au cours de cette rencontre, d'actualiser le curriculum de la langue amazighe selon une approche progressive dès la rentrée scolaire 2021-2022 pour les premières années du cycle primaire, en tant qu'axe fondamental de la mise en œuvre de la feuille de route relative à l'intégration de cette langue dans l'enseignement.