Education financière : L’AMMC participe à la 5ème édition de la “World InvestorWeek”

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, récemment, sa participation à la 5ème édition de la "World investor week" (WIW), une campagne internationale initiée par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

"L'AMMC réitère son engagement pour la promotion de l’éducation financière des épargnants et participe pour la cinquième année consécutive à la World Investor Week", a annoncé l'Autorité dans un communiqué.



Célébrée durant les mois d’octobre et de novembre 2021, cette 5ème édition de la WIW mobilise plus de 100 juridictions à travers la planète autour de deux grandes thématiques, à savoir la finance durable et la prévention contre les fraudes, rapporte la MAP.



"Formalisée dans son plan stratégique 2021-2023, l'AMMC fait de l’éducation financière des épargnants un levier stratégique pour le développement du marché des capitaux", souligne le communiqué, affirmant qu'à travers sa participation à des évènements tels que la "World Investor Week", l'Autorité vise ainsi à rendre les différents concepts relatifs au marché des capitaux plus accessibles au grand public et à renforcer les connaissances et les aptitudes financières des épargnants.



Pour sa cinquième participation, l’AMMC organise des rencontres avec les étudiants de grandes écoles pour la présentation du marché des capitaux.



Elle prévoit, également, la diffusion au public de différents contenus pédagogiques, incluant un numéro spécial "éducation financière" de la revue du marché des capitaux, un nouveau numéro du guide de l’investisseur consacré à l’introduction en Bourse et trois capsules animées sur l’investissement dans le marché des capitaux, les instruments financiers et sur la finance verte.



Le public pourra accéder à l’ensemble de ces contenus à travers les réseaux sociaux et le site web de l’Autorité, relève le communiqué.