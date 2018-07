Echanges fructueux entre l’USFP et le PS portugais

Une délégation de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), conduite par le premier secrétaire Driss Lachguar, a effectué jeudi une visite de travail à Lisbonne, au cours de laquelle elle s’est entretenue avec des responsables du Parti socialiste portugais.

La délégation marocaine, dont faisait partie Mohamed Ben Abdelkader, membre du Bureau politique de l’USFP et ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, s’est réunie avec la secrétaire générale adjointe du PS portugais, Ana Catarina Mendes, en présence notamment du secrétaire national du parti chargé des Relations internationales, Francisco André.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des relations de coopération et d’amitié liant l’USFP et un certain nombre de partis socialistes européens, a été une occasion pour renouveler le contact avec les socialistes portugais et les féliciter pour la réussite de leur congrès tenu dernièrement et aussi pour le succès des politiques publiques que cette formation est en train d’entreprendre à travers le gouvernement présidé par Antonio Costa.

Les deux parties ont saisi cette opportunité pour évoquer un certain nombre de questions d’actualité qui concernent notamment le partenariat entre le Maroc et l’Union européenne et les négociations avec l’UE, aussi bien au niveau de la Commission que du Parlement, sur des sujets tels quel’immigration, la pêche et le renforcement de la coopération en vue de promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

Elles ont aussi examiné les possibilités et les perspectives de promouvoir, d’institutionnaliser et de mieux structurer les relations entre les deux partis au niveau des organisations de jeunesse, des femmes et des groupes parlementaires des deux formations politiques.

Driss Lachguar a adressé, à cette occasion, une invitation officielle à Ana Catarina Mendes en vue de tenir une autre réunion à Rabat pour mettre en place un accord de coopération diversifié portant notamment sur la jeunesse, le renforcement des capacités, le partage d’informations, la concertation au sein des organisations internationales de la famille socialiste, qu’il s’agisse de l’Internationale socialiste ou de l’Alliance progressiste.

Les membres de la délégation marocaine ont, pour leur part, mis la lumière sur les derniers développements de la question du Sahara marocain au niveau international, ainsi que sur l’initiative marocaine d’autonomie dans les provinces du Sud.

Les responsables portugais ont, de leur côté, mis l’accent sur le rôle du Maroc en tant que partenaire fiable œuvrant pour la stabilité et la paix dans la région.

La délégation de l’USFP a également tenu une réunion qu’elle a qualifiée de "fructueuse et amicale" avec le vice-président et des membres du groupe parlementaire socialiste, avant de rencontrer le vice-président de l’Assemblé de la République (Parlement).

Driss Lachguar et Mohamed Ben Abdelkader se sont réunis par la suite avec le ministre portugais de l’Intérieur, Eduardo Cabrita, en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othmane Bahnini.

Le ministre portugais a, à cette occasion, souligné la qualité de la coopération entre le Maroc et le Portugal, surtout en ce qui concerne les questions de l’immigration et de la sécurité dans la région. Il a de même souligné le rôle important que joue le Royaume en tant que partenaire pour le développement, la paix et la stabilité.

Les deux parties ont évoqué, en outre, le rôle et l’approche avant-gardiste du Maroc en matière d’immigration ainsi que la préparation du Forum mondial sur la migration qui se tiendra à Marrakech.