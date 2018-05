Echange marocco-allemand sur les marchés et technologies de céréales

L’ambassade de la République fédérale d’Allemagne au Maroc, en collaboration avec la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL), ont organisé une série de rencontres entre professionnels des secteurs céréaliers, les 8 et 9 mai à Casablanca.

Dans ce cadre, une importante délégation allemande composée de représentants de fédérations, coopératives et sociétés s’est déplacée au Maroc.

Etaient présents, entre autres, les représentants de la Fédération des coopératives agricoles «Deutscher Raiffeisenverband» comptabilisant 50% du commerce de céréales en Allemagne et l’Association fédérale des négociants en céréales, légumineuses, oléagineux et aliments de bétails «VdG».

«Les échanges avec nos confrères marocains ont porté sur les évolutions du marché des céréales, du stockage et de la transformation, mais aussi sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine céréalier», a expliqué Christof Buchholz, directeur général du VdG.

Interrogé sur l’intérêt des opérateurs marocains, Jamal M’Hamdi, président de la FNCL dont les membres réalisent plus de 80% des importations marocaines en céréales, s’est félicité de la qualité des échanges lors de ces rencontres.

Il a exprimé son souhait d’encourager la mise en place d’un espace d’échange et de partage facilitant la proximité commerciale entre les opérateurs céréaliers allemands et marocains.

Après deux jours riches en discussions et visites de terrain, la conseillère agricole au sein de l’ambassade d’Allemagne, Dr. Karoline Schollmeyer s’est félicitée en déclarant: «Je suis très heureuse que nos partenaires marocains nous aient sollicités pour l’organisation d’un tel échange avec les professionnels allemands et que nous ayons ainsi pu préparer le terrain pour une réelle collaboration».

«Nous espérons pouvoir accueillir les représentants marocains en Allemagne bientôt pour approfondir certains sujets et exposer d’avantage l’expérience allemande dans le domaine du négoce de céréales et de leur logistique», a-t-elle ajouté.

Organisé au siège de la FNCL, cette rencontre a vu la participation de 17 représentants des organisations professionnelles des deux pays.