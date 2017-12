ENGIE acquiert SPIE Maroc : Un acteur clé du marché marocain du génie électrique et climatique

Le groupe industriel énergétique français ENGIE vient d'acquérir SPIE Maroc, un acteur clé du marché marocain du génie électrique et climatique, des infrastructures de télécommunication et de transmission d'énergie ainsi que de la maintenance multi-technique.

Dans un communiqué parvenu à MAP-Paris, les deux groupes annoncent avoir signé mercredi un accord visant à transférer les activités de SPIE Maroc dans le périmètre de la BU Afrique d’ENGIE.

L'accord a été signé par Bruno Bensasson CEO (DG) d’ENGIE Afrique et Jérôme Vanhove, directeur de la stratégie, du développement et des acquisitions de SPIE, rapporte la MAP.

SPIE Maroc emploie plus de 1000 employés et a généré en 2016 des revenus de près de 70 millions d’euros, souligne la même source, rappelant que la société est présente au Maroc depuis plus de 100 ans. Cette acquisition s’inscrit totalement dans la stratégie d’ENGIE de développer sa position de leader des services à l’énergie sur les marchés internationaux.

ENGIE est déjà très actif au Maroc dans la maintenance multi-technique et le Facility Management à travers sa filiale Cofely Maroc et son partenariat avec le groupe Finatech, selon le communiqué qui précise qu'en intégrant les compétences, les équipes et les activités de SPIE Maroc, ENGIE devient le leader des services énergétiques au Maroc et franchit une étape majeure avec l’ambition de devenir un fournisseur intégré de services à l’énergie en Afrique.

Pour SPIE, la cession de SPIE Maroc s’inscrit dans la stratégie du Groupe de se consacrer aux marchés européens (hors ses activités dans le pétrole-gaz), dont la maturité et la structure coïncident avec son modèle d’entreprise, et d’y concentrer ses activités et son développement.

"Après la forte évolution de l’activité services à travers Cofely Maroc et le récent partenariat avec Finatech (filiale du groupe Finance.com), cette acquisition confirme la poursuite de notre stratégie de développement des services à l’énergie au Maroc, mais témoigne aussi du dynamisme de notre pays en Afrique", a indiqué le directeur ENGIE Afrique du Nord, Amine Homman Ludiye.

"Nous considérons que la complémentarité des équipes sera un atout pour faire de ce nouvel ensemble un acteur majeur, avec une compétitivité et une création de valeur accrues pour nos clients", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Frédéric Mallet, directeur général de SPIE Maroc, s'est réjoui de ce rapprochement avec ENGIE Afrique du Nord, qui "permettra à tous les collaborateurs de SPIE Maroc de continuer à servir leurs clients et à développer leurs compétences, au sein d’un nouvel ensemble idéalement positionné sur son marché".

Avec plus de 1350 personnes, le nouvel ensemble constituera une plateforme opérationnelle, et permettra à ENGIE de consolider son positionnement de leader de la transition énergétique sur le continent africain, poursuit le communiqué, faisant savoir que la conclusion de la transaction est soumise aux autorisations des organismes de réglementation compétents.

ENGIE est actif depuis plus de 50 ans dans de très nombreux pays africains à travers ses métiers d’ingénierie énergétique, ses contrats d’achat de gaz naturel avec l’Algérie, l’Egypte et le Nigeria et plus récemment comme producteur indépendant d’électricité en Afrique du Sud et au Maroc avec une capacité de 3000 MW en exploitation ou en construction.

Le groupe français ambitionne de devenir d’ici 2025 un partenaire de référence dans une dizaine de pays africains pour les centrales de production électriques, les services énergétiques aux entreprises et les solutions décentralisées pour les clients – communautés, entreprises et ménages - non connectés aux réseaux.

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations économes en énergie et respectueuses de l’environnement.