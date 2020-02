ENGIE Services Maroc réalisera pour Nexans Maroc une centrale solaire photovoltaïque à Mohammedia

Nexans Maroc a confié à ENGIE Services Maroc le projet de réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque en toiture sur son usine de Mohammedia.

Dans un communiqué conjoint parvenu récemment à la MAP, les deux entreprises affirment avoir signé le 20 décembre 2019 un contrat d'une durée de 15 ans pour la conception, la réalisation, la mise à disposition, l’entretien et la maintenance de cette centrale photovoltaïque d’une puissance installée de 2,5 MW.

Cette installation s’étendra sur une surface de 13.000 m2 permettant de couvrir près de 22% des besoins annuels de l’usine en électricité et d’éviter l’émission de plus de 700 tonnes de CO2 par an (équivalant à l’absorption de CO2 de 5.833 arbres).

Le directeur général de Nexans Maroc, Karim Bennis, cité par le communiqué, a indiqué que "l’installation de la centrale photovoltaïque sur notre site industriel de Mohammedia rentre dans la stratégie de Nexans d’être un acteur du développement durable par des investissements participant à la préservation de la planète".

"De plus, cette autoproduction renforce le positionnement de Nexans dans les projets d’énergies renouvelables tant en produisant et commercialisant des câbles et des postes électriques pour les centrales de production éoliennes et solaires qu’en étant consommateur d’énergie propre", a-t-il ajouté. Ce projet s’inscrit dans la nouvelle stratégie dédiée à la transition énergétique mise en place par ENGIE Services Maroc. ENGIE a récemment regroupé ses trois filiales dédiées aux services à l’énergie en une entité pleinement intégrée pour proposer à ses clients au Maroc, une offre de transition énergétique "As a Service", et les accompagner dans une transition énergétique zéro carbone.

Avec son offre solaire photovoltaïque dédiée à l’autoproduction, ENGIE permet à ses clients de produire tout ou partie de leurs propres besoins énergétiques en utilisant les surfaces solarisables dont ils disposent (toit ou parking).

L’offre solaire photovoltaïque ENGIE inclut le financement de la centrale solaire, la conception, l’installation, l’exploitation, et la maintenance de celle-ci. Elle contribue au développement de la production décentralisée d’électricité au Maroc et confirme l’ambition d’ENGIE de devenir le leader de la transition zéro carbone dans le pays.

"Avec cette centrale solaire photovoltaïque, nous concrétisons pour Nexans une offre innovante dans le secteur de l’énergie au Maroc. L’offre "As a Service" concilie création de valeur et impact positif en proposant un modèle de solution intégrée, sur-mesure et cofinancée. Ce contrat s’inscrit pleinement dans la stratégie d’ENGIE d’accélérer la transition zéro carbone de ses clients", a déclaré Philippe Miquel, président directeur général d’ENGIE Services Maroc.