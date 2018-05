Duplex, un système d’intelligence artificielle pour les communications téléphoniques

Durant l’édition de cette année de sa conférence annuelle Google I/O, du 8 au 10 mai dernier, Google a présenté sa nouvelle technologie avec de nouvelles fonctionnalités qu’il compte ajouter à son Google assistant.

Ces nouvelles fonctionnalités permettront à leurs utilisateurs de passer des coups de fils avec de vrais interlocuteurs à l’autre bout de l’appel.

Nommé Google Duplex, le système se destine à accomplir des tâches spécifiques dans lesquelles il peut prendre certains types de rendez-vous tels qu’une réservation d’un restaurant ou fixation d’un rendez-vous un coiffeur, médecin, hôtel ou autres.

Google duplex peut passer un appel téléphonique et conduire une conversation en langage naturel et avec une fluidité incroyable, le géant Internet précise qu’avec duplex l’interlocuteur humain ne fait aucun effort particulier pour s’adapter, c’est-à-dire dans les algorithmes avec lesquels duplex fonctionne, il se trouve un réseau neuronal récurrent qui a été entraîné avec une base de données riches de conversations téléphoniques.

Justement, pendant l’entraînement du duplex, les propos des interlocuteurs ont été passés sous la loupe technologique de la reconnaissance vocale. Ensuite, les données de ces propos ont été transmises au réseau neuronal avec des informations, des pistes audio, de l’historique et d’autres divers paramètres de la conversation. Ce sont ces données qui ont servi à son entraînement et qui lui ont permis de comprendre le sens des mots utilisés en fonction d’un contexte donné.

Cette nouvelle technologie a été conçue pour avoir un son plus naturel en utilisant ‘’hmm et mhmm’’ pendant les conversations, Google et pour chaque domaine a créé un modèle de compréhension puis l’a ensuite fusionné avec les éléments communs appris dans chaque secteur pour bien améliorer l’expérience et rendre les appels plus naturels.

Néanmoins, il y a un tas de critiques contre cette nouvelle technologie, telle que l’identification de duplex durant un appel vocal soit comme un robot ou une IA (intelligence artificielle) face à un interlocuteur à l’autre bout de l’appel.

Face à ces critiques, Google a envisagé que Duplex s’identifie au préalable avant les échanges avec les humains, comme l’a confirmé un porte-parole de l’entreprise : ‘’ Nous comprenons et apprécions la discussion autour de Google Duplex - comme nous l’avons dit depuis le début, la transparence de la technologie est importante. Nous concevons cette fonctionnalité avec une divulgation intégrée, et nous nous assurerons que le système s’identifie correctement. Ce que nous avons montré à I/O était une avant-première d’une démo-technologique, et nous prenons en considération les retours/suggestions lorsque nous développons un produit’’.

Concernant des critiques au niveau de l’éthique générale, le PDG de Google Sundar Pichai, a dissipé les préoccupations éthiques dans un billet sur blog.google :

‘’ Il est clair que la technologie peut être une force positive et améliorer la qualité de vie de milliards de personnes à travers le monde, mais il est tout aussi clair que nous ne pouvons pas nous contenter de réfléchir à ce que nous créons. Nous sommes conscients que la voie à suivre doit être soigneusement et délibérément explorée, et nous ressentons un profond sentiment de responsabilité à l’égard de cette décision ’’.

Notons que la firme californienne de la Silicon Valley commencera à tester sa technologie avec Google Assistant d’ici quelques semaines.