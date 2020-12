Driss Lachguar salue la mémoire d’ un homme si exceptionnel

A l’occasion du Quarantième jour de la disparition de Si Abderrahmane El Youssoufi, Driss Lachguar a tenu à rendre un vibrant hommage à ce militant qui était l’un des fondateurs du mouvement ittihadi. «Tout un chacun doit se représenter en lui l’une des multiples facettes qu’il a incarnées pendant de longues décennies en tant que militant, leader, dirigeant et homme d’Etat… Ou en tant qu’Homme tout court. Autant d’étapes qui ont jalonné le parcours exceptionnel d’un homme si exceptionnel et qui, par là même, ont marqué l’histoire de tout un pays», a souligné le dirigeant socialiste dans une tribune écrite en juillet dernier, tout en promettant d’organiser un colloque international auquel «nous invitons tous ses camarades et ses amis pour évoquer les multiples dimensions de cette personnalité exceptionnelle, exprimer notre fidélité à sa mémoire et enrichir les connaissances des générations futures concernant l'histoire moderne de leur pays».