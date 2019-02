Driss Lachguar s’entretient avec la vice-secrétaire générale du parti de l’Entente nationale irakienne

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu mardi une délégation du parti de l’Entente nationale irakienne, présidée par la vice-secrétaire générale du parti, Sara Iyad Hachem Allaoui. Ladite délégation effectue une visite de travail au Maroc durant cette semaine.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé la situation politique et sociale dans le monde arabe et les conséquences fâcheuses des révolutions dans plusieurs pays aux niveaux politique, économique voire sécuritaire.

Le dirigeant socialiste a affirmé que le Maroc a beaucoup d’estime et de respect pour l’Irak et son peuple et a mis l’accent sur l’apport de ce pays dans les domaines social et culturel, tout en soulignant que les responsables de l’USFP ont depuis toujours effectué des visites de travail en Irak dans le cadre des activités communes avec les organisations de la société civile irakienne et dans le cadre de l’ouverture et de la coopération entre les partis politiques arabes.

Driss Lachguar a, par ailleurs, souligné que l’USFP et tous les Marocains suivent avec intérêt la situation en Irak et espèrent que ce pays frère retrouve sa puissance d’antan et son leadership dans les domaines où il avait excellé et qu’il surmonte les défis après une période difficile que le pays a connue auparavant.

Pour sa part, Sara Iyad Hachem Allaoui a exprimé sa joie d’effectuer sa première visite au Royaume, tout en transmettant les salutations d’Iyad Allaoui, secrétaire général du parti de l’Entente nationale irakienne, au Premier secrétaire de l’USFP et sa volonté de renforcer les relations de coopération entre les deux partis.

Elle a également donné un aperçu sur la situation politique, économique et partisane en Irak.

La délégation irakienne a appelé à l’amélioration des relations diplomatiques entre Rabat et Bagdad, estimant à cet égard que la réouverture de l’ambassade du Maroc en Irak permettra de renforcer les liens de fraternité et de coopération politique et économique entre les deux pays.

A ce sujet, la délégation irakienne a souhaité que la direction du parti des Forces populaires et son groupe parlementaire plaident pour la réouverture de l’ambassade du Maroc, appelant les hommes d’affaires marocains à participer à la reconstruction de ce pays.

Il convient de rappeler que le Premier secrétaire de l’USFP était accompagné lors de cette rencontre de membres du Bureau politique, à savoir Fatiha Saddas, Badiaa Radi, Saadia Bensahli, Hassan Najmi et Hafid Amili.