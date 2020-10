Driss Lachguar reçoit l'ambassadeur de Palestine à Rabat

Le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a reçu mercredi au siège central du parti Jamal AlShoubaki, ambassadeur de Palestine à Rabat venu l'informer des derniers développements de la question palestinienne à la lumière du processus de normalisation de certains pays arabes avec Israël.



Le diplomate a également informé Driss Lachguar de l'état d'avancement de la réconciliation entre Fath et Hamas, un processus qui, a-t-il affirmé, est basé sur le consensus populaire palestinien relatif à la nécessité d'unifier les rangs internes afin de renforcer la position de l'Autorité palestinienne qui compte organiser de prochaines élections.



Pour sa part, le Premier secrétaire a réitéré le soutien constant du Maroc, Roi et peuple, à la cause palestinienne et rappelé l'adhésion du parti à toutes les initiatives lancées par l’Autorité palestinienne.



Dans ce cadre, il a été convenu d’intensifier les activités communes dans tous les secteurs et de tenir constamment les dirigeants de l’Union socialiste informés de tous les développements et changements de la situation.