Driss Lachguar reçoit Abdelhamid Fatihi et Youssef Aidi

Dans le cadre du suivi de la rentrée sociale, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires a reçu dans la matinée de ce mercredi, au siège central du parti à Rabat Abdelhamid Fatihi, Secrétaire général de la Fédération démocratique du travail (FDT), en présence de Youssef Aidi, président du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers et membre du Bureau central de la FDT.



Cette rencontre fut l’occasion de délibérer autour des conditions générales qui définissent la situation sociale de notre pays et de leurs répercussions sur la classe des travailleurs marocaines. Il a été procédé, en outre, à une mise au point des préparatifs en cours de la tenue du 5ème Congrès national de la Fédération démocratique du travail.



A cet égard, le Premier secrétaire du parti s’est dit satisfait du climat favorable dans lequel se déroulent ces préparatifs, en mettant l’accent sur la nécessité de la mobilisation de l’ensemble des Ittihadies et Ittihadis pour la contribution tous azimuts à la réussite de cette échéance organisationnelle cruciale, dans l’objectif de mettre à l’avant l’action syndicale sérieuse et engagée en faveur des questions essentielles des travailleurs marocains et de perspectives de développement et de consolidation de l’alternative syndicale démocratique moderniste.