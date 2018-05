Driss Lachguar reçoit Abbas Zaki

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu dimanche Abbas Zaki, responsable des relations internationales et membre du Comité central du Fatah et de l’Organisation de libération palestinienne (OLP).

En l’occasion, le dirigeant ittihadi a félicité l’autorité palestinienne pour la réussite de la session que le Conseil national palestinien a tenue récemment dans une conjoncture difficile et pour le courage dont la direction palestinienne a fait montre pour contrer « l’accord du siècle ».

Driss Lachguar a également mis en relief la centralité des décisions de la direction palestinienne et son appui inconditionnel à la lutte du peuple palestinien contre tout diktat, ce qui explique que toutes les forces démocratiques de notre pays donnent la priorité à la cause palestinienne.

Pour sa part, Abbas Zaki, qui était accompagné d’Amjad Jabrane, a salué le soutien de S.M le Roi Mohammed VI et des forces nationales et démocratiques à la cause palestinienne, tout en insistant sur l’importance de conforter l’Association marocaine de soutien à la lutte palestinienne dont les forces progressistes marocaines avec à leur tête l’USFP, ont figuré parmi les fondateurs.

Il convient de rappeler que, durant cette entrevue, le Premier secrétaire était accompagné des membres du Bureau politique Mohamed Benadbdelkader, Jawad Chafik et Mohamed El Alami, ainsi que de Yassine El Hammoumi, membre du Conseil national de l’USFP.