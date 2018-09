Driss Lachguar préside une réunion du Secteur des pharmaciens ittihadis

Le secrétariat national du Secteur des pharmaciens ittihadis a tenu jeudi dernier une réunion au siège central du parti à Rabat sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar, et du coordinateur national dudit Secteur, Hicham El Alami.

Au début de cette réunion, le Premier secrétaire de l’USFP a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l’accent sur les différents aspects de la rentrée politique et sociale et sur la dynamique que connaît le parti de la Rose, tout en insistant sur l’importance du Secteur des pharmaciens ittihadis dans la structure du parti. Il a appelé ses membres à se mobiliser davantage et à se pencher sur les véritables questions et enjeux auxquels font face les pharmaciens marocains.

Il les a également appelés à entamer les préparatifs de leur congrès national, considérant que l’action et l’organisation sectorielle sont des leviers essentiels pour la mise en œuvre de l’ouverture du parti sur son environnement, et ce en prenant en considération les attentes des différentes catégories socioprofessionnelles.

Pour sa part, Hicham El Alaoui a salué la tenue de cette réunion qui s’inscrit, selon lui, dans le cadre de la dynamique que connaît le parti de la Rose à l’entame de la rentrée politique et sociale actuelle et permet de se pencher sur les questions qui préoccupent les pharmaciens tant sur le plan organisationnel (régionalisation) que social (couverture sociale) et économique (amendements à introduire sur le projet de loi de Finances 2019).

Dans leurs interventions, les membres du secrétariat national du Secteur des pharmaciens ittihadis ont affirmé leur volonté d’œuvrer pour que celui-ci occupe la place qu’il mérite au sein du parti et d’entamer la reconstruction organisationnelle du secteur, tout en poursuivant la lutte avec les pharmaciens marocains pour la défense de leurs intérêts.

Au terme de cette réunion, il a été décidé d’organiser une journée d’étude en partenariat avec le Groupe socialiste au Parlement pour débattre des différentes questions concernant ce secteur et mettre en valeur les positions et les choix de l’USFP, de ses parlementaires et de ses pharmaciens concernant lesdites questions.