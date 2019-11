Driss Lachguar préside la 3ème rencontre régionale de la Jeunesse ittihadie sous le thème "Quel rôle pour les jeunes de la région dans l’élaboration du nouveau modèle de développement ?"

Le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachguar, a présidé vendredi la session d'ouverture de la troisième rencontre régionale de la Jeunesse ittihadie dont les

travaux devaient se dérouler sur deux jours dans la ville de Chefchaouen sous le thème

"Quel rôle pour la jeunesse de la région dans l’élaboration du nouveau modèle de développement ?".

Au programme de cette rencontre organisée par la section de la Chabiba ittihadia à Tanger-Tétouan Al-Hoceima, figurent une intervention de Mohamed Benabdelkader (membre du Bureau politique) intitulée «Conclusions préliminaires de l'Initiative de réconciliation et d'ouverture », un exposé de Mehdi Mezouari (membre du Bureau politique) et de Mohamed Moumhi (secrétaire régional du parti) sur "La place de la jeunesse dans le nouveau modèle de développement".

Au deuxième jour des travaux figurent l’examen de la situation organisationnelle dans la région, une intervention de Mustapha Ajab et de Mchij Karkri, membres du Bureau politique, et d’Abdellatif Bouklett, secrétaire régional du parti à Tétouan, sur les "Obstacles à la transition démocratique".

Des recommandations seront adoptées par les participants à l’issue de la rencontre.