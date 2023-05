Driss Lachguar préside l’ouverture du 6ème Congrès provincial de l’USFP à Meknès

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, préside la séance d’ouverture du 6ème Congrès provincial de l’USFP à Meknès qui se tiendra sous le thème :« Lutte continue et engagement renouvelé pour lutter contre la corruption et pour réhabiliter l’action politique à Meknès ».



La séance d’ouverture sera organisée ce vendredi 12 mai 2023 à 17 heures à la salle des conférences au Complexe culturel et administratif des Habous (Hamria-Meknès).