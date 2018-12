Driss Lachguar et une délégation de l’USFP se recueillent sur la tombe du martyr Omar Benjelloun

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, et une délégation composée de membres du Bureau politique se sont rendus hier au cimetière Achouhada de Casablanca où ils se sont recueillis sur la tombe du martyr Omar Benjelloun assassiné le 18 décembre 1975.

Entre autres personnalités présentes à cette cérémonie, figurent Mohamed Elyazghi et un grand nombre de responsables du parti représentant le Conseil national et les autres instances organisationnelles, ainsi que plusieurs militantes et militants du parti de la Rose.