Driss Lachguar : Vous demeurez la conscience des citoyens sur la base de positions politiques claires focalisées sur la vérité en défense des institutions

Lors de sa visite au Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a prononcé une allocution rendant un vibrant hommage à l’action régulière, rationnelle et constructive menée assidûment et tous azimuts par l’ensemble des députés parlementaires membres du groupe de l’opposition ittihadie dans l’hémicycle.Le responsable du parti des forces populaires a exprimé la grande satisfaction de toutes les composantes de la direction des efforts déployés par les députés parlementaires usfpéistes ayant enregistré « une quantité record d’amendements » ayant notamment trait au code de procédure civile soumis à l’appréciation de l’Institution parlementaire.« Pour la première fois, le Groupe parlementaire ittihadi a présenté 593 amendements », a-t-il soutenu en mettant l’accent sur l’importance cruciale de maintenir la pression pour élever la production législative et en soulignant, à cet égard, que « notre Groupe, de par son positionnement dans l’opposition, est tenu de renforcer son adhésion dans le processus de consolidation des institutions à travers la discussion des projets de lois ».Le Premier secrétaire de l’USFP a réitéré, en outre, que le Groupe d’opposition ittihadie « ne pratique pas l’opposition pour l’opposition mais entreprend une opposition constructive s’appuyant sur des positions politiques claires en se basant sur la règle consistant à livrer la vérité authentique aux Marocains comme à l’accoutumée ».Par ailleurs, Driss Lachguar a relevé qu’en dépit des harcèlements, du brouillage et des campagnes pernicieuses visant l’affaiblissement méthodique de l’opposition, l’action du groupe demeure satisfaisante et honorable ».Le responsable du parti de la rose a enchaîné en affirmant : « Au terme de cette session, l’on ne peut que louer hautement les efforts consentis par le Groupe concernant le projet de loi de la procédure civile. Il s’agit certes d’un projet gouvernemental mais votre implication dans la commission de la justice et de la législation a considérablement contribué à son amélioration et à sa mise à jour ».Evoquant « la motion de censure », le dirigeant du parti des forces populaires a indiqué que « cela a réanimé le ralentissement, la stagnation et le marasme politiques que vit notre pays », ajoutant qu’en fait, il s’agit, là, d’une idée et d’une initiative, par ailleurs du ressort de tout député.A cet égard, le Premier secrétaire a fait observer que « l’initiative de la motion de censure dans les démocraties ancestrales n’est nullement source d’inquiétude ou de menace pour quiconque… ».D’autre part, Driss Lachguar a salué la position du Groupe d’opposition ittihadie se rapportant au règlement intérieur, en particulier au sujet du respect de la présomption d’innocence, « une position par ailleurs que tout un chacun juge appropriée ».« Vous avez prouvé, encore une fois, que vous avez été la conscience du Parlement. Par conséquent vous vous devez de persister dans cette attitude louable, l’histoire vous en récompensera ! », a-t-il mis en évidence.Ainsi, après avoir réaffirmé que la direction du parti est pleinement satisfaite de l’action des députés ittihadis, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a invité le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à organiser une journée d’étude avant la rentrée politique dans la perspective de la préparation juridique des prochaines échéances électorales, en soulignant que les élus sont en tout état de cause le levier de l’organisation ultime de ce processus du fait de leurs prolongements populaires et eu égard au fait qu’ils constituent la passerelle qui lie le parti aux citoyens.S’agissant du droit de la grève, Driss Lachguar a rappelé qu’il est nécessaire de défendre les droits constitutionnels de l’opposition, d’autant, a-t-il mis en avant, que le Groupe d’opposition ittihadie « n’a jamais constitué un obstacle quelconque » et que le gouvernement ne devrait point imposer à sa guise sa propre méthodologie de la discussion des projets…Et de conclure que le parti ne cessera d’appuyer le Groupe dans toutes ses batailles quant au renforcement des institutions du pays…