Driss Lachguar : Une étape particulièrement importante dans le parcours de notre parti et à laquelle doivent contribuer tous les Ittihadis pour un plein succès

La prochaine réunion du Conseil national est prévue pour le 18 décembre

“L’USFP et l’ opposition”, thème d’ un colloque annoncé pour bientôt

C’ est acté. La Commission préparatoire du 11ème Congrès national de l’USFP a décidé samedi dernierla tenue du Conseil national du parti le 18 décembre prochain pour approuver tous les documents ayant trait au prochain congrès.Lors de son allocution prononcée au début de la réunion de la Commission préparatoire élargie samedi dernier au siège central du parti à Rabat, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a appelé « la Commission préparatoire à intensifier ses travaux pour préparer les différents documents concernant le prochain Congrès et les approuver avant le 18 décembre, date que nous proposons pour la tenue du Conseil national ». Le choix de cette date proposé par le Premier secrétaire de l’USFP et approuvé à l’unanimité, n’est ni fortuit ni aléatoire. Car le fait d’approuver les documents du congrès à cette date laissera suffisamment le temps à tous les militants ittihadis dans les provinces pour en débattre, les enrichir et les approuver. « Nous voulons que tous les militants prennent part à la préparation du prochain Congrès pour qu’il soit couronné de succès», a mis en exergue Driss Lachguar. En plus, la tenue du Conseil national le 18 décembre coïncide avec la commémoration du crime terroriste odieux dont a été victime le martyr Omar Benjelloun, l’un des grands leaders du parti de la Rose.Par ailleurs, le dirigeant ittihadi a proposé de limiter le nombre des congressistes au 11ème Congrès à 1000 personnes vu la situation sanitaire liée au Covid-19, soulignant que « la Commission de la logistique se penchera sur les différents scénarii en fonction de l’évolution de la situation sanitaire ». Il a également proposé qu’au moins 50% des congressistes soient des élus du parti. Selon lui, la mission principale de la direction du parti est de veiller à la bonne préparation du Congrès. Pour cette raison, «la direction du parti rejoindra le secrétariat de la Commission préparatoire afin que nous puissions tous contribuer à la bonne préparation du Congrès qui constitue une étape importante dans le parcours du parti», a soutenu Driss Lachguar, avant de préciser qu’il tient fermement au consensus entre les Ittihadis pour aller ensemble et unis au prochain Congrès qui se tiendra les 28, 29 et 30 janvier 2022 à Bouznika.Pour sa part, le président de la Commission politique, Benyounes Merzouki, a souligné que les membres de ladite commission ont décidé de tenir 8 réunions avec le secrétariat dont 5 à distance, 4 réunions de la Commission élargie en fonction des sujets traités, et 3 séances d’écoute auxquelles prendront part 6 experts, soit deux experts pour chaque séance. La Commission a également décidé d’organiser un colloque sur le thème «L’USFP et l’opposition». Selon lui, la Commission s’appuiera dans ses travaux sur des documents importants de l'USFP. Il s’agit notamment du document d’orientation et du communiqué final du 10ème Congrès du parti, du discours politique de Driss Lachguar prononcé lors de ce congrès, du programme électoral et de la Plateforme d’orientation élaborée par le dirigeant ittihadi en 2020 pour l’encadrement du dialogue ittihadi concernant la conjoncture actuelle.Concernant les sujets qui seront débattus lors des réunions de ladite commission, Benyounes Merzouki a souligné que deux grandes préoccupations serviront de fil conducteur des débats. La première préoccupation a trait au contexte international et régional marqué par la crise sanitaire. «Nous essaierons de montrer en quoi la pandémie a affecté le système de mondialisation et les équilibres régionaux», a-t-il précisé. Et d’ajouter que la Commission se penchera également sur les victoires diplomatiques remportées par le Royaume ces dernières années, d’une part, et sur les défis auxquels le parti doit trouver des réponses, d’autre part.«La deuxième préoccupation est que nous avons remarqué que la plupart des partis politiques ont adopté la conception de l’USFP en matière de protection sociale. Donc la discussion sur cette question au sein de la Commission doit être approfondie et une vision plus profonde et plus globale doit être développée, et j'espère que ce sera la base du document politique», a conclu le président de la Commission politique.Intervenant lors de cette réunion, Jamal Sebbani, président de la Commission organisationnelle, a mis l’accent sur l’importance de la question organisationnelle dans le parcours du parti de la Rose. « Dans tous les congrès de l’USFP depuis sa création, la question organisationnelle revêt une importance capitale pour choisir la philosophie organisationnelle la plus adéquate à même de perfectionner l’action du parti », a-t-il mis en exergue.Il a souligné que la Commission prévoit l’organisation d’un colloque sur l’organisation et la préparation d’un document à ce sujet avant le 18 décembre prochain. Jamal Sebbani a également souligné que le 11ème Congrès national du parti se déroulera dans un contexte exceptionnel marqué par la crise sanitaire du Covid-19. « Nous devons tous réfléchir sur les meilleurs moyens pour que ce Congrès se déroule dans les meilleures conditions ». Et c’est justement la Commission logistique que préside Mohamed Mouhib qui sera chargée de cette problématique. Ce dernier a précisé lors de cette réunion que ladite Commission a décidé d’intensifier ses travaux pour préparer une conception globale de la préparation matérielle et des différentes mesures à prendre pour que le prochain Congrès se déroule dans de bonnes conditions.Mohamed Mouhib a également indiqué que la Commission prévoit deux scénarii. « Le premier scénario est la tenue du Congrès en présentiel à Bouznika. C’est ce que nous souhaitons. Mais si la situation sanitaire se dégrade, on va tenir le Congrès à distance. Nous avons pris en compte cette éventualité et nous avons dès maintenant entamé les démarches pour réserver des centres d’estivage devant accueillir les congressistes dans toutes les régions du Royaume», a-t-il expliqué.«Nous devons nous adapter à toutes les conditions», a conclu le président de cette Commission. Il y a lieu de souligner que le Conseil national a appelé la Commission préparatoire, dans la résolution qu’il a approuvée lors de sa réunion tenue le 20 novembre, à harmoniser les dispositions du règlement intérieur relatives au déroulement des travaux du Congrès et à l’élection de ses organes avec les dispositions de la loi d’état d’urgence sanitaire en matière de mesures préventives et les soumettre au Conseil national devant être tenu avant l’organisation du 11ème Congrès national.